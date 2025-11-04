En México, Estados Unidos y Canadá se llevará a cabo el Mundial 2026, en una edición particular del certamen, debido a que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 selecciones, 16 más que en las últimas ediciones, en las que jugaban 32 países.

Como consecuencia de esto, cada confederación continental tuvo la posibilidad de tener mayor cantidad de cupos para tener selecciones clasificadas, y por esto, algunos países lograron el boleto a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, en la 23° edición de la competencia.

Con 28 selecciones confirmadas de las 48 que participarán, por el momento hay tres países que estarán presentes por primera vez en su historia en un Mundial. Dos de ellos son provenientes de la Confederación de Asia, mientras que la tercera es de la Confederación Africana.

Qué países que jugarán su primera Copa del Mundo en 2026

En el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá son tres las selecciones que jugarán por primera vez la Copa del Mundo. Las mismas son Uzbekistán (Asia), Jordania (Asia) y Cabo Verde (África), debido a que tuvieron un buen rendimiento en sus respectivas eliminatorias.

Al tener pocas participación a nivel internacional, su ranking FIFA no es alto, y es por eso que a la espera de la confirmación de todos los países participantes, todo indica que formarán parte del bolillero 4 en el sorteo, que se disputará el próximo viernes 5 de diciembre.

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC)* Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC)* Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF)* Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

*Jugarán el Mundial por primera vez.

El próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, que definirá la suerte de los 48 equipos clasificados.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Las sedes del Mundial 2026