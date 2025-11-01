Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen más importante del planeta a nivel selecciones comienza el próximo 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio.

Este Mundial cambia abruptamente el formato, respecto a las ediciones anteriores. A diferencia de antes que eran 32 naciones, ahora hay un total de 48 cupos para selecciones y también se agrega una fase de eliminación directa.

Teniendo en cuenta que ya hay 28 clasificados, restan otorgar 20 boletos a la Copa del Mundo. Además, aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

El próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, que definirá la suerte de los 48 equipos clasificados.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Las sedes del Mundial 2026