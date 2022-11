24 de enero de 1987, fecha 34 del Campeonato Nacional de Primera División de la temporada 1986 y luego de igualar ante Audax Italiano, Magallanes decía adiós al fútbol de oro de nuestro país.

Han pasado casi 36 años de aquel día, un Chile que también ha cambiado mucho y lo principal es que nuestro país era dominado por una dictadura militar donde incluso el 7 de septiembre de aquel año, Augusto Pinochet fue víctima de un atentado que no tuvo el resultado que esperaban los frentistas. Algo muy distinto a ahora donde vivimos en democracia.

Un país en el cual la locomoción no superaba los $45, los escolares no pagaban y había que tener monedas y ni se asomaba la idea de cancelar con una tarjeta.

En la televisión, La Villa y La Dama del Balcón por TVN y Ángel Malo con Secreto de Familia por Canal 13, eran las apuestas dramáticas de 1986 que se peleaban la sintonía entre la audiencia. A nivel de estelares, Martes 13 era el amplio dominador, pero que el canal estatal contestaba ganando el horario de mediodía con El Festival de la Una.

Y si de Festival se trata, Viña del Mar vivía años de ensueño con un Luis Miguel que se presentaba por segunda vez en su carrera, un Pachuco que se emocionó hasta las lágrimas, la música chilena de la época que se presentaba en la Quinta Vergara con Miguelo y el Grupo Q.E.P. y los austríacos de Opus con su hit "Live is life". Pero el día en que descendió Magallanes ya era el rock latino lo que dominaba y Soda Stereo con G.I.T. por Argentina y UPA junto a Cinema por Chile, serían los exponentes de la rama en Viña '87. No obstante y pese a ser lanzado en septiembre de 1986, Los Prisioneros con su disco Pateando Piedras, no eran considerados.

1986 fue el último año en que estuvo Magallanes en Primera División (Archivo)

Ese año, se produjo la enorme explosión nuclear de Chernobyl y también fue el paso del Cometa Halley, casi tan fugaz como el único partido de La Roja ese año, un amistoso con Brasil que terminó igualado a un tanto. El duelo se disputó el 7 de mayo de 1986 en Curitiba. El gol chileno lo anotó Mariano Puyol y la igualdad fue obra de Casagrande. Pero deportivamente, ese año será recordado por el título mundial de Argentina de la mano - literalmente - de Diego Armando Maradona.

Estas y otras cosas pasaban en nuestro país, así era 1986 el último año en que Magallanes estuvo en primera división, algo que terminó hoy.