En el día de ayer, se dio a conocer la noticia de que la FIFA hizo acuso de recibo del reclamo de la ANFP por la irregular inscripción de Byron Castillo en los registros de Ecuador, lo que podría traer consecuencias catastróficas para los ecuatorianos.

El origen del alegato del ente rector del fútbol nacional es porque el jugador que representa a Ecuador habría hecho “Uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”. En caso de que prospere, la FIFA podría inhabilitar al jugador o bien dar por perdido los partidos que disputó en las clasificatorias, situación en la que Chile se beneficiaría e, hipotéticamente, podría ir al Mundial de Qatar 2022.

En el día de hoy y en conversación con el diario El Mercurio, el abogado externo de la Federación de Fútbol de Ecuador, Celso Vásconez, le pegó un feroz portazo a las aspiraciones de Chile: “Este tema ya pasó por un filtro de legalidad en Ecuador. Lo que Chile discute se discutió judicialmente en 2021 y tenemos sentencia ejecutoriada que ratifica que él es ecuatoriano. Esa resolución de la autoridad competente es la que faculta a la FEF a convocarlo. Ese es su blindaje”, dijo.

El abogado ve dificultades en la acusación chilena: “Si aduce que hay un documento falso, necesita un pronunciamiento judicial que diga que es falso. Y sin el veredicto de un juez, no hay sustento”, complementó.

Abogado ecuatoriano le cierra las puertas a Chile en el Mundial. | Foto: Agencia UNO

“Si se llega a determinar que el jugador adulteró documentos, FIFA tendría que sancionar al jugador, no a la federación, porque en ese caso la FEF también sería una víctima. Distinto es el caso de lo que ocurrió con Bolivia que inscribió a un jugador erróneamente, sin cumplir los protocolos, ejemplificó.

¿Corre riesgo Ecuador? Vásconez responde: “No, ninguno. Primero, no creo que el documento sea falso. Y segundo, en el evento que un juez, no FIFA, porque no tiene jurisdicción para eso; si un juez en Ecuador o Colombia determina que hubo delito de falsificación, no veo responsabilidad de la FEF”, remató.

Ahora habrá que esperar a la resolución final de la FIFA sobre el bullado caso de Byron Castillo que tiene a los ecuatorianos en vilo y a gran parte de Chile expectante por una resolución que pueda meter a La Roja en Qatar 2022 por los pasillos tras no haberlo conseguido en cancha.