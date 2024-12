Miguel Pinto tiene definido su nuevo camino tras retirarse del fútbol. El formado en Universidad de Chile con paso por Colo Colo quiere ser entrenador, por lo que tendrá su primera prueba de fuego.

¿Cuál será? Integrarse al cuerpo técnico de un equipo de la categoría de honor del fútbol chileno. Así lo manifestó el recordado portero a través de sus redes sociales.

Mediante sus plataformas, anunció que será parte de Coquimbo Unido en 2025. Ayudará a Esteban González y se desempeñará como su asistente técnico en el cuadro porteño.

“No me voy completamente del fútbol. Quiero agradecer públicamente a Coquimbo porque me abrió las puertas para comenzar mi carrera como entrenador profesional”, señaló.

En dicha línea, agregó: “Le agradezco a Esteban González que me dejó ser su asistente y así comenzar esto que me apasiona. Espero poder lograr grandes cosas. El club me ha hecho sentir muy bien”.

Finalmente, le deseó lo mejor al club que le abrió las puertas para sus primeros pasos en la banca. Esta vez, verá los compromisos desde otra perspectiva: deberá ayudar a dirigir.

“Le agradezco a todos los que me mostraron su cariño, recibí mensajes muy emocionantes. Comenzamos una nueva etapa antes que termine el 2024 y espero que a Coquimbo le vaya de maravilla este 2025”, cerró.

El cierre de carrera de Miguel Pinto

Cabe destacar que, precisamente, el arquero se retiró defendiendo los colores de Coquimbo Unido. En la temporada 2024 jugó en nueve oportunidades y con ello le bajó la persiana a su carrera.