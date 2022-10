La suspensión del compromiso entre Deportes Antofagasta y Palestino el pasado sábado se ha convertido en todo un escándalo después de que los árabes, árbitros y equipos de transmisión no fueron permitidos ingresar al recinto nortino para disputar el partido.

Jonathan Velásquez, alcalde de Antofagasta, conversó con Deportes en Agricultura y abordó la situación, contando por qué se suspendió e incluso atacó a los pumas por una administración que, a su criterio, deja mucho que desear.

“Para mí es importante aclarar que no es responsabilidad de la Municipalidad ni de este alcalde lo sucedido. La administración pasada no fiscalizó que el CDA arrienda la cancha cuando tiene que jugar, pero ellos durante los años se fueron tomando el estadio”, dijo.

Velásquez llegando al Calvo y Bascuñán hace unas semanas.

Velásquez reveló cómo se tomaron el Calvo y Bascuñán: “Pusieron sala de musculación, instalaron gimnasio, jacuzzi, sus oficinas y en un baño la lavandería. Llegué y les dije que tienen una deuda de más de 200 millones de pesos que no han pagado, les pedí que desalojaran y no lo han hecho. Tienen mucho dinero como para pagar una lavandería, gimnasio y financiar todos sus gastos”.

Sobre la suspensión del partido, aclaró que ofreció el estadio el domingo y no el sábado porque “Yo tenía comprometido el estadio con un torneo de atletismo hace tres meses. No les puedo decir ‘saben qué, Deportes Antofagasta juega y ustedes no hagan su torneo’, ya lo tenía comprometido".

En el cierre, golpeó y recordó un antiguo programa de televisión para describir todo: “Esto es como los programas del Tío Emilio donde el arrendatario llega y se escondía adentro de la casa y no quería pagar, aquí es lo mismo. Es como de choro, presentan un recurso de protección pensando que la justicia los apoyará. Yo quiero conversar, que el hincha lo pase bien”, remató.