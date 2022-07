El Superclásico comienza a entrar en su recta final considerando la búsqueda de un recinto deportivo. El partido entre Universidad de Chile y Colo Colo a disputarse este fin de semana finalmente se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, en la cual también se contempló la reprogramación de este partido.

Juan Carlos Díaz es el jefe comunal de la ciudad en la Región del Maule, quien nuevamente expresó su malestar respecto a la confirmación que tiene el Superclásico por parte de todas las autoridades de que este se juegue en Talca.

“He tomado conocimiento de la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca en cuando a declarar admisible el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Talca, pero no así la orden de no innovar argumentando que todavía no se ha pronunciado por la autoridad competente como lo es la Delegación Presidencial”.

Pero eso no fue todo, debido a que también contempló que “Respetando y acatando esta decisión, no la compartimos lamentamos profundamente porque creemos que esta decisión ya estaba tomada por la autoridad del Gobierno central y la ANFP. No se consideró nunca la voz de nuestros vecinos de la comunidad ni de la autoridad local”.

Universidad de Chile y Colo Colo animarán un nuevo Superclásico en Talca. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, espera que se vele por el bien común y seguridad de los vecinos. “Tanto al Delegado Presidencial como a la General de zona que antepongan el bien común y seguridad de nuestros vecinos y vecinas por sobre esta actividad deportiva que puede ser muy importante para ambos clubes, pero es mucho más importante la seguridad e integridad de nuestra comunidad”.

Aún resta que se confirme por parte de la ANFP la nueva programación del partido, pero las informaciones apuntan a que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará el domingo a partir de las 13:15 horas en el Estadio Fiscal de Talca.