Broma vieja y pasada de moda cuando el cantante Ricardo Arjona viene a Chile y vinculan su imagen con la de los sismos. Es cierto, se presentó en el Festival de Viña del Mar la jornada del 26 de febrero de 2010, a solo horas del potente terremoto que 8,8º que afectó a gran parte del territorio nacional. No obstante, en aquella velada también se presentaron el Grupo La Noche y la cantante colombiana, Fanny Lu y a ellos no se les relaciona con el movimiento telúrico.

Pero el guatemalteco esuna figura muy controversial ya sea por las letras de sus canciones, el cuestionamiento a ellas, por sus intervenciones en medio de sus presentaciones (la última haciendo referencia al lenguaje inclusivo), por la resistencia de algunos para no entrar en el mundo del artista o incluso, las críticas de sus pares en algún momento determinado.

Fito Páez y Gustavo Cerati en su momento, fueron algunos de los críticos. El primer molesto que Arjona haya llenado muchas veces el Luna Park en desmedro de otros grandes artistas argentinos, mientras que el desaparecido ex líder de Soda Stereo previo a entrar en coma, coincidió en Lima, Perú con el cantautor centraomericano y también lanzó una especial crítica.

Pero volviendo a Chile, algunos se han preguntado ¿Existe algún vínculo de Ricardo Arjona con el fútbol? no mucho. Más allá que alguna vez sí se vistió de corto en Argentina cuando el mismo Diego Maradona lo invitó a "La Noche del 10" y jugaron tenis-fútbol junto a Matías Almeyda y el ex tenista Guillermo Coria, no hemos visto mucha relación entre el trovador y el balompié, pero sí hubo un momento que los más fanáticos del artista, quizás recuerden.

Noche inaugural del Festival de Viña del Mar el año 1995, 8 de febrero y el cantante era el encargado de abrir esa edición festivalera. Luego de sus dos primeros temas, se sienta, toma la guitarra y comienza a interpretar "Así de ilógico", canción perteneciente al disco Animal Nocturno. Pues bien, en uno de sus versos el cual se refiere a las artistas mexicanas, Lucía Méndez y Verónica Castro, quienes no tendrían una buena relación, Arjona entendiendo que era la primera vez en el Festival y la masividad que conlleva, cambió la letra en esa parte e hizo referencia al Superclásico del fútbol chileno.

"Y que la Chile y el Colo Colo se adoran" y en ese momento el artista dejó la guitarra al escuchar el grito del Monstruo de la Ciudad Jardín lanzó una sonrisa y detuvo la canción por algunos segundos para retomarla al instante.

Otro momento fue el año 2017 y a la Universidad de Chile la entrenaba Ángel Guillermo Hoyos, admirador acérrimo del guatemalteco y en una de sus visitas aprovechó de ir a uno de sus recitales aprovechando hasta de fotografiarse con el cantante. Pero, tres días después de haber acudido a la presentación la U cayó goleada por Audax Italiano en el Estadio Nacional y prácticamente perdió toda opción de lograr el bicampeonato por aquel entonces, desde luego los hinchas hablaron que Arjona fue mufa.

ver también Rivarola durísimo con el presente futbolístico de la U

Veremos si en esta nueva visita a nuestro país, Ricardo Arjona realiza algún manifiesto vinculado al fútbol chileno. Habrá que estar atentos.