La salida de Álvaro Brun de Universidad de Chile destrabó una serie de interrogantes tras su adiós, toda vez que Cristián Caamaño reveló que el camarín azul le hizo una cruz al uruguayo por defender a Diego López.

En el día de ayer, el ahora ex jugador de los azules sacó la voz con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports y aseguró que “No me gustó mucho cuando se hablaba de mi salida antes de tiempo. Sentí que no me estaban valorando. El equipo se terminó salvando del descenso, no es todo culpa de uno o dos jugadores”.

Brun se mostró sorprendido por una actitud del camarín: “No entendía mucho cuando llegué que algunos jugadores se cambiaban en otro vestuario. Cuando se instaló Sebastián Miranda, eso cambió y todos nos cambiamos en un mismo camarín. Son cosas a las que no estaba acostumbrado”.

Brun casi no vio fútbol con Sebastián Miranda. | Foto: Agencia UNO

El charrúa desmintió que López tratara mal a los jugadores, diciendo que “Se dijeron muchas cosas en la prensa. Era mentira que Diego López nos maltrataba, ninguno de los tres técnicos que tuvimos nos maltrató, eso fue falso”.

En el cierre, se mostró sorprendido por no haber visto nada de actividad con Miranda en el banco: “Yo sabía que no era del gusto de Sebastián Miranda, con él jugué cinco minutos. Me sorprendió porque había hecho actuaciones aceptables anteriormente. En los entrenamientos ya veía que no iba a ser considerado”.

“Me pasaron muchas cosas que me voy a guardar internamente porque yo creo que no todos los jugadores podrían tolerarlas en mi posición”, cerró con una incógnita frase de todo lo que vivió en su paso por Universidad de Chile.