Ben Brereton jugó como titular este martes en el encuentro entre Chile y Uruguay, donde terminó con derrota para el elenco nacional por 2-0 y sepultó la chance de ir al Mundial de Qatar 2022.

El delantero fue nominado para estos dos últimos partidos (Brasil y Uruguay), pero no viajó a Río de Janeiro, ya que lo prefirieron cuidar para el duelo contra los charrúas luego de sufrir una lesión hace un poco más de un mes en su club y eso no le permitió entrenar con normalidad.

Sin embargo, el atacante jugó 80 minutos y fue reemplazado por Ronnie Fernández, quizás algo afectado aún por la lesión y el poco ritmo de competencia. Aunque si hubo una persona que estaba feliz de verlo en cancha y esa fue su madre, Andrea Díaz.

La mamá de Big Ben estuvo en San Carlos de Apoquindo y en conversación con Las Últimas Noticias, comentó lo que ha sido estar en nuestro país y el cariño que tienen los hinchas por su hijo.

"Vinimos al estadio en familia, somos como 22 personas. Ha sido precioso estar en Chile, precioso. Lo he pasado muy bien y he recibido mucho cariño. Estoy muy contenta, ha sido increíble en realidad. Estoy muy emocionada de estar aquí en Chile, viendo a La Roja jugar y a mi hijo. Todo ha sido súper lindo", dijo.

"Estando tan lejos no lograba sentirlo, pero apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para Ben y todo lo que está haciendo. Estuve con la estatua en Penco y me emocioné. Todo fue muy lindo y emocionante, ver tanta gente con su camiseta es algo increíble. No lo puedo creer", agregó.

Por último, tuvo su visión del compromiso ante los uruguayos y lamenta que La Roja no haya alcanzado el objetivo, pero se mantiene optimista para lo que viene en el futuro.

"Nos vamos con pena, pero hicieron todo lo posible. Será para la próxima, encontré que jugaron súper bien. Algunas veces se gana, otras se pierde y habrá que seguir luchando. Fue emotivo ver todo este ambiente", cerró.