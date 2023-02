Finalizado el encuentro donde la U venció por la cuenta mínima a O'Higgins, Xavier Tamarit respondió a la inquietud de por qué no vio minutos el talentoso volante azul.

Ayudante de Mauricio Pellegrino no dramatiza por Lucas Assadi: "En el fútbol lo realmente importante es el colectivo, no las individualidades"

Universidad de Chile venció 1-0 a O'Higgins en partido válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional donde tuvo como particularidad no sólo el debut goleador de Leandro Fernández, si no que también la no participación de Lucas Assadi.

Una vez finalizado el encuentro, el ayudante de campo de Mauricio Pellegrino, el español Xavier Tamarit, fue consultado sobre esto, asegurando que no es de la ida de "cambiar por cambiar".

"Me parece que el equipo estaba bien, la verdad no necesitábamos la necesidad de hacer cambios, creo que eramos superiores al rival, por lo tanto, cuando estás siendo superior, cambiar por cambiar, por ahí lo empeoras", aseguró.

Agregando que "Lucas (Assadi) es un tipo de una calidad que no se puede cuestionar, pero hoy se dio para que fueran otros los partícipes y son todos importantísimos, hoy ingresó Mauro Morales y me parece que dio una consistencia importante los minutos que entró, también Guerra que aportó mucho, Nery y Andía que ingresó temprano".

Xavier Tamarit explica la ausencia de Lucas Assadi (Prensa U de Chile)

Tamarit fiel a su formación académica y de escritor de libros sobre táctica, aseguró que "no hay que hablar tanto de nombres propios, si no del colectivo que es lo realmente importante en el fútbol, por eso hay que hablar de lo colectivo, y no de las individualidades".