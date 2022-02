Ñublense logró una notable victoria este lunes cuando derrotó a Universidad de Chile por 3-2 en el cierre de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022, en un partido que tuvo goles, patadas y un ritmo a la altura de dos equipos que buscan pelear arriba este año.

Uno de los momentos más delicados de esa jornada fue la entrada de Israel Poblete de Universidad de Chile a Bernardo Cerezo, defensor chillanejo. En primera instancia, el árbitro mostró amarilla, pero después reculó y le mostró tarjeta roja al jugador azul por la fuerte entrada que dejó lesionado a Cerezo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex jugador de Universidad de Chile desclasificó la fuerte entrada, diciendo que “En el momento, no sentí tanto, pero sí vi el hoyo en la rodilla y me enojé, porque vi que el árbitro le puso solo amarilla. Le dije que viniera a mirar, que no era para amarilla, que me había hecho daño. Después yo sabía que, si me ponían el corchete no iba a poder seguir jugando, porque el corchete molesta y era la rodilla, justo donde se dobla”, aseguró.

Bajo esa misma línea, Cerezo complementó: “Me pusieron los corchetes al tiro. Así no más, sin anestesia. Nunca antes me había pasado y dolió un poquito (…) Me pusieron nueve puntos y la herida tiene que cerrarse entre siete y diez días. Puedo hacer algunas cosas, pero para correr tengo que esperar unos siete más. Me perderé dos o tres fechas”.

Pese a la dura entrada, Cerezo reveló que Poblete le pidió perdón después de haber visto la gravedad de la falta: “Mientras estaban haciéndome las curaciones, se me acercó bien achacado. Me dijo que lo disculpara, que no fue su intención. Yo le dije que no se preocupara, que son cosas del partido, que yo iba a estar bien. A él yo lo conozco de la cancha no más”.

Pese a que el jugador dice sentirse “un poco triste, achacado porque no podré estar”, mantiene la ilusión de una recuperación rápida para poder volver luego a Ñublense que está en la parte alta de la tabla y no pretende claudicar en sus aspiraciones. Si bien no estará ante Cobresal este sábado y, muy posiblemente tampoco ante La Serena, espera poder volver ante Unión La Calera.