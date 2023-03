Darío Osorio dejó la Selección Chilena por molestias físicas, según indica el parte médico, versión que no fue compartida por Mauricio Israel, quien reveló el verdadero motivo por el cual la joya de Universidad de Chile no siguió en las prácticas de Chile.

Darío Osorio es uno de los nombres llamados a ser el futuro de la Selección Chilena cuando los últimos estandartes de la Generación Dorada se retiren y, para eso, tenía una oportunidad de oro en esta Fecha FIFA.

Resulta que el jugador de Universidad de Chile estuvo convocado para enfrentar a Paraguay, pero a los pocos días abandonó Juan Pinto Durán por molestias físicas, según aseguraron desde las comunicaciones de La Roja.

Mauricio Israel, periodista de Círculo Central, soltó una auténtica bomba nuclear al asegurar que la salida de Osorio no fue precisamente por molestias, sino que por actos de indisciplina que Eduardo Berizzo no toleró.

Osorio ya no está en La Roja. | Foto: Archivo

“Supe de muy buena fuente que Darío Osorio se molestó porque le hicieron un foul, reclamó fuertemente y Berizzo le llamó la atención, no lo pesco, no le hizo caso y cuando fue a discutir, se hizo el choro. Pa’ fuera”, dijo.

Según Israel, esta no es la primera vez que Darío Osorio está enfrentado a actos de indisciplina en una selección: “Me contaron que esta misma situación se había producido con este chico en la Sub 20 de Patricio Ormazábal”.

“Si es cierto, si se confirma porque no lo sabemos y acá todos se protegen, la decisión de Berizzo me parece correcta, lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo”, remató en el cierre.