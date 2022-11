Tras obtener el título del Trofeo de Campeones con Racing, Eugenio Mena no quiso referirse mayormente respecto a su futuro. El seleccionado nacional podría volver a canchas chilenas y una de las universidades pareciera estar muy interesada en el zurdo.

Jugó todo el partido y recibió cartulina amarilla. Eugenio Mena fue una de las figuras de Racong en la victoria ante Boca Juniors para obtener el Trofeo de Campeones en Argentina.

Tras el partido, el lateral zurdo se refirió respecto a sus sensaciones luego de conseguir un nuevo campeonato con la Academia.

"Mi tercero, así es que feliz. A pesar de no ser nacido acá en Racing me han tratado como uno más, como un chico nacido acá, así es que feliz por este tercer título y dar alegría a todos", sentenció el Chueco.

Sobre las cualidades de Racing, el ex mundialista comentó que el equipo "nunca se da por vencido, siempre va a hasta el final, es por eso que es un justo vencedor hoy".

En relación a su futuro, Mena termina contrato con el cuadro de Avellaneda, pero manifiesta que el cariño que le ha brindado la gente es fundamental y que no ha pensado qué hacer con su futuro. "Es recíproco, me encariñé mucho. Me siento muy bien acá en el club, yo creo que ahora vamos a descansar y ver qué viene más adelante".

Informaciones señalan que Universidad Católica pareciera ser el equipo chileno que más interés ha mostrado por el oriundo de Nueva Aurora, pese a su vínculo afectivo con Universidad de Chile donde fue una pieza clave en el mejor momento histórico de la U.