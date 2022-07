Universidad de Chile y Colo Colo serán los protagonistas este domingo de una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, en donde el Cacique llega como puntero y la U con la necesidad de imponerse ante el archirrival para no complicarse en la parte baja.

El equipo dirigido por Diego López tendrá que hacer de local en el Estadio Fiscal de Talca frente a los albos ante la imposibilidad de encontrar un estadio que quisiera albergar a los azules y sus hinchas que han causado desmanes en algunos compromisos fuera de la Región Metropolitana.

Esta situación fue abordada por Juan Carlos Villalta, recordado ex comentarista de fútbol que analizó con Bolavip Chile lo que será una nueva versión del partido más atractivo que tiene el fútbol chileno hoy por hoy.

La U no levanta cabeza en el Campeonato Nacional 2022. | Foto: Agencia UNO

“Es el coronario de lo mal que está el fútbol chileno que un partido de esta importancia no tenga estadio, me parece increíble. Del entorno me parece una demostración más de la caída que ha tenido nuestro fútbol”, aseguró.

Ya entrando en la cancha, Villalta fue durísimo con ambos: “Es la U más mala que he visto en mi vida y lo de Colo Colo creo que tiene cosas bastantes irregulares. Es como los parabrisas; sí y no, va doblar o no. Me cuesta seguir a Colo Colo, es indescifrable futbolísticamente”.

Consultado por un resultado, aseguró que “El resultado es incierto porque debiera arrasar Colo Colo, pero he visto mejor a los equipos que pierden ante ellos y juegan mejor. Es tan difícil y yo traté de hacerlo cuando estaba en el canal de separar el juego en el resultado, porque para mí el que mejor juega es Curicó”, cerró.