Un Clásico Universitario para el olvido se vivió este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo, ya que barristas obligaron a suspender el partido a los 30 minutos cuando lanzaron bengalas y bombas de ruido a la cancha.

Como los petardos los tiraron desde la tribuna preferencial, cayeron muy cerca de protagonistas del partido como el cuarto árbitro Diego Flores o el camarógrafo de la transmisión televisiva de TNT Sports, Claudio Opazo. Éste último conversó con Los Tenores de radio ADN sobre lo sucedido.

ver también Marcelo Díaz y su momento de terror con los incidentes en el U-UC

"Fue una experiencia bastante fea. En el transcurso del partido veo que las bengalas explotaron cerca de algunos compañeros camarógrafos y sonaban bastante fuerte, pero en el momento que me llegó a mi la verdas como que no me di cuenta al principio. Después vi que estaba toda la explosión al lado mio, y me corrí al costado, me sentí mareado y un poco aturdido", fue el relato del profesional.

Sobre la ayuda que le propinaron los audifonos de la transmisión, Opazo confesó: "Yo creo que eso me ayudó bastante la verdad, como lo decía Marcelo Díaz, él estaba con fonos, y eso te cubre un poco el oído. A mí me llegó 5 o 10 centímetros de mi oído derecho atrás, pero yo creo que si esto hubiera caído 5 o 10 centímetros adelante de mis oídos, esto me explota en la cara y hubiese sido más terrible".

Tanto Claudio Opazo como el cuarto árbitro Diego Flores fueron afectados por bombas de estruendo | Foto: Photosport

Consultado por el panel de ADN Deportes sobre si es el peor susto que le tocó vivir en los estadios, el camarógrafo indicó que "sí, por lejos. Yo en 30 años nunca me había pasado algo de este tipo a mí, nunca. No había sentido esa inseguridad".

Por último, habló sobre su estado de salud: "Mi empresa [Media Pro] me llevó a la Mutual a hacerme los exámenes. Estoy bien, tengo que tener los resguardos. Es un trauma que durá un día y algo el zumbido del oído derecho, pero se debería pasar con medicamentos y si no pasa de aquí a dos o tres días tengo que asistir de nuevo a la Mutual y empezar a hacer cosas más exhaustivas".