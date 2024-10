Un partido de fútbol, quienes no pueden acudir al estadio, disfrutan de otros matices para poder sentir en carne viva, de lo que ocurre a kilómetros de distancia desde dónde están.

En ese sentido, la figura del relator del partido toma un rol fundamental y de alguna manera en los tiempos modernos, el hincha quiere que esa voz sea un tanto afín a sus preferencias y/o al color de su camiseta.

Y los fanáticos de Universidad de Chile forman parte de aquello, ya que en cada encuentro que juega el León, el relator tiene que estar en sintonía de lo que representa el fervor del cuadro azul, su pasión y sentimiento.

Es lo que ha tenido que hacer TNT Sports, para distribuir sus voces en los partidos del Romántico Viajero. Es por eso, que en BOLAVIP CHILE capturamos la opinión del seguidor azul, que en un universo de 1.896 votos se manifestó en el canal de WhatsApp destinado para ellos y que detallamos a continuación:

1° lugar: Patricio Barrera, “El Grillo del Gol”

El oriundo de Viña del Mar se ha convertido en el preferido de los seguidores de la U. Patricio Barrera o más conocido como “El Grillo del Gol”, acompañó al Romántico Viajero, quizás, en su momento más angustiante del presente siglo y que fue aquel partido ante Unión La Calera el 5 de diciembre de 2021, cuando los azules lograron mantener la categoría.

La narración del tercer gol de Junior Fernandes con aquel recordado “Histórico Junior”, quedó en la memoria de todos. Se suma a aquello, que en la presente temporada le ha ido bien a los de Gustavo Álvarez con la narración del también comunicador de RADIO ADN. Obtuvo 1.397 votos equivalentes al 73,7%.

2° lugar: Alejandro Lorca

Con 221 votos, obtuvo el 11,7%. Alejandro Lorca es reconocido por sus toques especiales en la narración, con frases muy coyunturales, pero también con un particular tinte azul, pese a que relata con el mismo fervor y profesionalismo a todos los equipos, el hincha laico le tiene especial aprecio.

Recordadas, además, sus declaraciones tras la derrota ante Ñublense en Chillán en noviembre de 2021, criticando a la dirigencia y que provocó que por un tiempo breve, no relatase a Los Leones. Algo que quedó en el olvido.

3° Claudio Palma

Es la voz principal de TNT Sports Chile, no obstante, existe una evidente distancia entre su figura y el hincha de la U, quienes perciben (de manera errónea o no), que su comunicación no es la misma si narra a los azules, en comparación a otros equipos.

De todos modos, Claudio Palma ha acompañado al equipo en momentos claves, como fue el título en Calama el año 2004, o el Apertura 2011 revirtiendo el resultado ante Universidad Católica y lo último, el triunfo ante los albos en el Estadio Monumental, en marzo del presente año. Recibió 217, quedando muy cerca de Lorca y su procentaje fue de 11,4%.

4° lugar. Ignacio Valenzuela

Es quizás, el que menos se relaciona con la U de los cuatro participantes. Sin embargo, no por eso, Ignacio Valenzuela no iba a tener preferencias. Consiguió 61 votos equivalentes al 3,21%.

Un relato sobrio, distinguido, no con tantos adornos y muy de la vieja escuela, es lo que marca la presencia del también, narrador de Canal 13. Este año, entre otros, narró quizás, uno de los mejores partidos de los azules que fue el triunfo por cuatro a cero ante Huachipato, en el Estadio CAP.

Es el sentir de la gente que se expresa y vincula a su equipo de fútbol con la voz de un comunicador determinado. No se busca influenciar al canal, ni mucho menos, pero sirvió para saber qué opinan los hinchas fieles de la Universidad de Chile.