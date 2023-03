El rumor de que Ariel Holan pueda dejar Universidad Católica para cruzar la cordillera y unirse nuevamente a Independiente de Avellaneda crece cada vez más, toda vez que el Rojo se quedó sin técnico tras la salida de Leandro Stillitano.

El mal momento que vive el Rey de Copas de Avellaneda despertó el interés de que el técnico cruzado pueda revertir eso, ya que el mismo Holan logró sacar a Independiente campeón de la Copa Sudamericana con un Maracanazo ante Flamengo.

Pese a los deseos de la hinchada, hay un Campeón del Mundo con Argentina e histórico del Rojo que no quiere saber nada de Holan y así lo hizo sentir en un extenso diálogo exclusivo con Bolavip Chile.

Bertoni, ídolo del Rojo y que sabe cuánto pesa la del mundo, contra Holan. | Foto: Archivo

“Prefiero no hablar de Holan, sinceramente. A mí me desilusionó como persona. Al principio a Bochini y a mí nos desilusionó, se nos acercó porque sabe que pesamos en Independiente. Somos ídolos de verdad, no de barro, amamos a Independiente y descubrió que con el nombre de nosotros dos las cosas iban mal y cuando le fue bien se apartó”, disparó Daniel Bertoni.

Bertoni, campeón de tres Copa Libertadores y dos Intercontinental con Independiente profundizó diciendo sobre el DT de la UC que “Yo le respondo por educación, por respeto, pero en lo deportivo se equivocó porque tenía que haberse apoyado con nosotros, no alejado. Él cree que la Sudamericana era la Libertadores y personalmente se lo dije”.

“Siempre se apoyó en el representante y él fue uno de los grandes culpables que le sucediera lo que le sucedió en Independiente. Yo creo que lo mejor que puede hacer, aparte que Independiente no tiene equipo para que pueda exprimir lo que él sabe, es quedarse allá. En la vida hay que tener códigos”, remató.