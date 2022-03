Este lunes fue un día histórico para el fútbol femenino nacional porque la defensa de Universidad de Chile y de la selección chilena, Carla Guerrero, recibió del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, su merecida estrella que desde hoy está en el paseo de la sede del organismo en Quilín.

La defensa es destacada por la serie de títulos que ha conseguido en los clubes nacionales que ha defendido: Everton, Colo Colo y Universidad de Chile, además de ser pieza importante en la clasificación al Mundial de Francia 2019.

"Estoy muy contenta por el reconocimiento. Aunque diga Carla Guerrero, esto es para todas las futbolistas que día a día luchamos para que el fútbol femenino crezca. Espero que siga, que esto no se detenga. Que el fútbol femenino siga teniendo el apoyo de la ANFP, que hasta el día de hoy ha sido súper bueno; que los clubes sigan apoyándonos, que es muy importante que lo hagan", afirmó emocionada.

La Jefa destacó que un gran logro conseguido por la Generación Dorada femenina, es que hoy mucha gente se ve identificada en ellas.

"Que las niñas se vean reflejadas en nosotras, que su camiseta no diga Alexis Sánchez sino que Carla Guerrero, o Christiane Endler. La responsabilidad que llevamos es súper importante y lo intentamos hacer bien. Me siento orgullosa, me gusta ver niñas con camisetas con los apellidos de nosotras", aseguró.

Además la central de la U confesó que una vez que se retire del fútbol profesional le gustaría ser entrenadora "para traspasar los conocimientos que he adquirido en mi carrera a las más niñas".