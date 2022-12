O Rei ha muerto y muchos lo recuerdan en estos días en el cual la imagen de Edson Arantes Do Nascimento, el gran Pele predomina en noticieros y portales.

Uno de los que pudo compartir con él fue Carlos Caszely y si bien claramente dijo "no fui amigo de él, quiero dejarlo en claro y no subirme el carro, pero sí lo conocí", es voz autorizada para hablar sobre la imagen del tres veces campeón del mundo, siendo que en vida siempre lo reconoció como el mejor, tal cual se vio por estos días un video donde aparece junto a su nieto pegando láminas en un álbum y él le dice "(Pele) era el mejor de todos".

En diálogo con Los Tenores de ADN, el rey del metro cuadrado compartió varias vivencias junto al "negro" como él le decía con mucho cariño, "Cuando estuve más con él fue cuando lo contrataron para un programa de TV de Estados Unidos en 1994, estuve 15 días. Tengo grandes recuerdos de él, en este año de mierda que me ha tocado vivir, dentro y fuera de la cancha. Era un tipo muy amistoso, le gustaba cantar, pero peor que yo. Tuve la opción de compartir muchos momentos con el 1 del mundo“, afirmó el ex atacante de Colo Colo.

Pero, ¿Qué argumentos sostiene el ex seleccionado nacional para señalar que el brasileño era el mejor", Caszely entregó sus asrgumentos sin titubear y comenzó diciendo que "“Pelé era el más grande, era bueno con la derecha, izquierda, corriendo, saltando, en sprint. Era como toda una selva junta: una gacela, un puma, un león, un elefante, era todo. Tenía un físico privilegiado. Estaba en un lado y un segundo después aparecía en el otro lado de la cancha", detalló.

Y desde luego, ante el debate instalado con la muerte de O Rei, el Rey del Metro Cuadrado no tuvo problemas en reconocer y saber posicionar al ex Santos entre los astros que han venido después en el fútbol mundial y con respeto señaló "“Ni Cristiano Ronaldo ni Messi ni Maradona le ponen los zapatos a Pelé. En cualquier época hubiera sido el mejor. En Santos no entrenaba nunca, jugaban y jugaban. Ojalá los jóvenes puedan verlo y dimensionen lo grande que era en cancha. La velocidad inicial, cómo cambiaba de ritmo y cómo frenaba. Tenía los dos perfiles, era un helicóptero cuando se elevaba. No hay una sola definición para todo lo que tenía en el campo", sostuvo Caszely.

Finalmente, reiteró que con la muerte de Pele completa un año triste en lo personal para él, primero con la muerte de su esposa María de los Ángeles Guerra, "Ha sido un año muy difícil. No quiero llorar. Se fue la mejor mujer y el mejor futbolista, pasando por el viejo Leonel, el doctor Reyes o el Zalo Reyes. Ha sido un año muy complicado, que fue feliz desde que nació hasta el 22 de febrero”, concluyó Carlos Caszely.