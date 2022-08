El ex árbitro del fútbol chileno, Carlos Chandía tuvo una feroz revelación ante una solicitud que le realizó el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, en donde le pidió que perjudique a dos equipos del torneo nacional

Carlos Chandía lanza una bomba y echa al agua a Sergio Jadue con una brutal confesión: "Me pidió que perjudicará a Santiago Wanderers y Everton

Una dura confesión fue la que reveló hace algunas horas el ex jefe de la comisión de árbitros, Carlos Chandía, quien reconoció que durante la estancia como presidente de la ANFP de Sergio Jadue, este le pidió perjudicar a dos clubes del Campeonato Nacional, la cual sería la principal razón por la que el hoy alcalde de Coihueco haya dejado el mundo del arbitraje.

El ex árbitro dialogó con el programa ‘La Tribuna’ de Radio Inicia, en donde ahondó en los detalles de la extraña solicitud que le había realizado el en ese entonces mandamás del fútbol chileno pidiendo que desfavorezca a dos equipos de la Quinta Región.

"Me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a Santiago Wanderers y Everton", fueron las primeras palabras que expulsó uno de los árbitros con mayor historia de nuestro país.

Tras esa brutal confesión, el hoy alcalde confiesa que quedó en shock cuando recibió esa solicitud y le preguntó el motivo del porque optó por dicha determinación, a lo que Jadue la respondió con sinceridad.

Santiago Wanderers y Everton eran los equipos que buscaba perjudicar Jadue | Foto: Agencia Uno

"Yo le pregunté '¿pero ellos no eran sus amigos?', refiriéndome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente, y me contestó 'eran amigos, ya no lo son'", ahondó en Radio Inicia.

Si bien el ex presidente de la ANFP le hizo conocer su plan en ese entonces al jefe de la comisión de árbitros, este hizo caso omiso a la solicitud de perjudicar a ambas instituciones y comentó que los jueces nunca supieron de la petición de Jadue.

Los resultados de esa fecha fueron que Iquique venció a Wanderers en el norte y Coquimbo empato en casa ante Everton, tras aquello, Jadue se acercó a Chandía para comentarle “estuvimos casi bien”, a lo que ex árbitro le confesó que los jueces nunca supieron su intención: "'¿Qué casi bien?', le dije yo. 'No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió'", explicó el hoy alcalde de Coihueco.

El ex árbitro de nuestro fútbol quedó totalmente impactado tras esta insólita e inapropiada solicitud por parte de un presidente, por lo que Chandía terminó alejándose por completo del fútbol nacional, sin saber porque Jadue quería perjudicar a Santiago Wanderers y Everton.