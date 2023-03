El destacado ex jugador de fútbol, campeón del mundo y ahora comentarista de espacios deportivos, Claudio Borghi, hizo una grave denuncia en donde asegura que mal llamados 'hinchas' intervinieron su WhatsApp para insultarlo gravemente.

El fútbol chileno atraviesa por un periodo de hostilidad, en donde mal llamados hinchas de distintos clubes han cobrado protagonismo y no precisamente por buenas obras dentro o fuera de los estadios.

Ese clima hostil que se respira en el balompié nacional ahora se trasladó a otra vereda, ya que Claudio Borghi denunció en Futuro FC de Radio Futuro que ‘hinchas’ ociosos intervinieron su WhatsApp para insultarlo.

"Estuve hasta altas horas de la madrugada, porque un grupo de chicos, creo que son chicos, voy a averiguarlo… me agregan en un chat que es de ellos en mi teléfono personal y me empiezan a agredir", relató el Bichi.

Borghi asegura que no dejará que la cosa quede, así como así: "Uno puede decir '¿serán de Católica?, ¿Serán de la U?'. No, son de Colo Colo. Entonces, me voy a tomar el trabajo de saber quién les pasó mi número y los voy a denunciar. Porque una cosa son las redes sociales o Twitter, pero otra cosa es mi teléfono personal. Es mi intimidad”.

"Son como 10 participantes y les dije que esperaba una respuesta escrita de cada uno y que, si no la tengo, iré a la PDI, porque ustedes están usando un teléfono privado para faltarme el respeto", avisó el ex DT de Colo Colo en el cierre.