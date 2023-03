El ex jugador y DT de Colo Colo, Claudio Borghi reveló la gran debilidad que tienen los 'Albos' pensando en lo que es el Superclásico ante la Universidad de Chile

Colo Colo consiguió una revitalizadora victoria en la séptima fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron imponerse por 2-0 ante Magallanes con los goles de Fabián Castillo y Darío Lezcano, llegando así bien aspectados para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile el próximo fin de semana.

En lo que es ya la semana previa al partido más importante de nuestro fútbol, el ex jugador y DT de los ‘Albos’, Claudio Borghi habló en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que comentó lo que fue la actuación de la zaga defensiva de Colo Colo en el duelo ante Magallanes, en la que avisa que será una de las grandes interrogantes que tendrá Gustavo Quinteros para el duelo ante la U.

“Esta pareja de centrales (De Lo Santos-González) tiene altura y jerarquía, lo que yo no sé si tiene es velocidad. Ganan en jerarquía y experiencia, pero perdemos en velocidad, esa es la solución que tiene Quinteros con ‘Peluca’ (Falcón), que él tiene velocidad para suplir la lentitud de sus compañeros”, partió declarando Borghi.

Siguiendo en lo que es la zona defensiva, el ‘Bichi’ aprovechó de confesar que para él la estructuración de la plantilla de Colo Colo para este 2023 no fue de las mejores y esto se ve reflejado en las escasas variantes que tiene el equipo en la defensa.

Colo Colo triunfó ante Magallanes en el Monumental | Foto: Guillermo Salazar

“Está mal conformado el plantel de Colo Colo, defensivamente está demasiado cojo, no tienes a Wiemberg, tienes que poner a un central (Daniel Gutiérrez) que la semana pasada había sufrido, lo hizo bastante bien y yo creo que va tener que acostumbrarse a jugar ahí envés de central”, declaró en la radio citada.

Finalmente, Borghi terminó de hacer su análisis en la zona defensiva, en la que reveló que hoy por hoy ninguno de los jugadores en dicho sector puede lesionarse, ya que será un potente dolor de cabeza para Gustavo Quinteros, quien no posee de muchas variantes en esos puestos hoy por hoy.

“Por el lado derecho, tienes a César Fuentes jugando de lateral, me alegro que sea un profesional el que vaya al sacrificio de un juvenil, pero se te lesiona uno más y no tienes posibilidades. De la mitad de cancha para adelante tiene de todo, hasta tres jugadores por puesto, pero defensivamente no”, cerró.