Ya han pasado tres días de la victoria de Magallanes ante Colo Colo mediante lanzamientos de penales por la Supercopa de Chile, título que fue alabado por los hinchas nacionales al ser el tercero al hilo del equipo dirigido por el novel Nicolás Núñez.

Uno que fue protagonista pero afuera del terreno de juego fue Claudio Palma, relator de TNT Sports, quien vivió un partido especial al declarar en más de alguna oportunidad que es hincha del Manojito de Claveles, por lo que está gozando con el actual del equipo Carabelero.

"No esperaba relatar Magallanes-Colo Colo porque, increíblemente, fui al ascenso de Magallanes en el Roberto Bravo Santibáñez a Primera B (2010) y de ahí me reinserté en el equipo", indicó el locutor en conversación con el sitio El Ágora.

Palma vistiendo la camiseta de la Academia | Foto: Archivo

Además, pese a las críticas de algunos fanáticos en las redes sociales, el nacido en Osorno volvió a dejar en claro que “mis afectos van más por Magallanes que por Colo Colo”.

Pero unas declaraciones de Palma en los últimos meses llamaron la atención del mundo fútbol nacional, esto porque el ya experimentado relator anunció que el 2022 sería el último relatando los partidos del fútbol chileno, algo que finalmente no acontecerá.

"Cuando yo había señalado en algunos medios que no quería relatar porque estaba agotado, hubo una conversación en la semana muy gratificante con Robert Nicholson y Sebastián Caballero, quienes me expresaron que querían que continuara al menos este año relatando el fútbol chileno en TNT y a ellos les encantaba la idea de que yo arrancara la temporada con Colo Colo-Magallanes. No lo esperaba, pero he recibido mucho cariño de los nuevos jefes del canal", sentenció.