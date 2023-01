Claudio Palma en picada contra el presidente Gabriel Boric: "Voté por él, pero me da pena"

Claudio Palma al parecer continuará relatando por un tiempo más en el fútbol chileno, pues hace tiempo había dicho que dejaría de lado la profesión para descansar y estar tiempo con la familia.

Sin embargo, en una entrevista en el programa Cadena Nacional de Vía X, el popular relator aseguró que va a segui narrando jugadas y goles y en que se acordó del gobierno para justificar su decisión.

"Pensaba descansar los fines de semana, pero después de tantas volteretas del gobierno, una voltereta mía da lo mismo", comenzó diciendo.

Sin embargo, los dardos de Palma no quedaron allí y fue crítico con el presidente Gabriel Boric a pesar que reconoció que tiene buenas intenciones y por que el que aseguró que votó por él en las pasadas elecciones.

“Yo voté por él, pero me da pena. Me da pena porque tienes que defenderlo permanentemente. Me da pena porque creo que es un buen cabro, que tiene buenas intenciones, creo que tiene buenas intenciones, pero creo que se ha equivocado mucho”, agregó.

El relator realizó una crítica al Presidente de la República | Foto: Agencia UNO

En eso, recordó el episodio de su hijo, quien sufrió una encerrona. "Más allá de las encuestas, uno es un tipo normal, entonces a mi hijo le hicieron una encerrona y estamos viviendo un clima polarizado, la inmigración indiscriminada, el comercio ambulante".

"Yo nací en Puente Alto, fui a dar una vuelta el otro día y es tremendo. Los tipos cobran por el puesto de acá. Creo que está todo abandonado, entonces no se trata de derecha o izquierda, se trata de capacidades", cerró.