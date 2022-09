Colo Colo dejó un grato sabor de poca a todos sus hinchas tras la espectacular actuación que tuvo el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros ante Unión Española, en donde los Albos fueron pura contundencia y derrotaron por 4-0 a los ‘Hispanos’ en un Estadio Monumental lleno hasta las banderas.

Al día después del triunfo del ‘Cacique’, el conocido relator nacional Claudio Palma tuvo palabras en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro a lo que fue la presentación del líder del torneo, señalando que, ante Unión Española, Colo Colo no quiso repetir los mismos errores que con Unión La Calera.

“A mí me pareció que hubo un cambio notorio, el segundo tiempo ante Calera tuve la sensación siempre con este Colo Colo, de no cancherear pero que tenía absolutamente manejado el partido y se descuidaron y ya es sabido los dos goles de pelota detenida de ‘Kily’ Vilches, se acentuó mucho eso Quinteros, que acentuaron mucho aquello. Colo Colo no quería sorpresas ayer y lo apuró de un principio”, partió señalando Palma.

El connotado narrador tuvo palabras de igual manera para lo que ha sido la gran evolución de una de las piezas claves para el conjunto ‘Albo’, tratándose del defensor y capitán Gabriel Suazo, quien de las fuertes críticas en un momento pudo tener un renacer y hoy es una gran pieza para Quinteros.

Gabriel Costa anotó el último tanto del Cacique | Foto: Guillermo Salazar

“Es increíble lo que ha evolucionado en un corto periodo Gabriel Suazo, créanme que es algo que yo lo he visto poco, que un jugador tan criticado y de bajo rendimiento, yo creo que a él le afectó mucho ser un polifuncional, porque con Guede jugaba como volante interior, de doble seis, como lateral izquierdo, en un momento de central”, explicó en Radio Futuro.

Finalmente, Palma elogió a lo que ha sido el repunte del uruguayo-peruano, Gabriel Costa, quien en los anteriores encuentros se desarrolló como creador y ante los ‘Hispanos’ tuvo un gran partido pegado a la banda, tal como en su anterior paso por Sporting Cristal, en donde llegó con el cartel de ‘Messi peruano’ gracias a su gran labor en dicho lugar.

“Lo de Costa para mí es una interrogante, porque cuando llega venía de Perú jugando como extremo y después juega más por dentro como enlace y ahí dijeron ‘aquí está la posición de Costa’, pero ayer fue gravitante ese tándem por la izquierda”, cerró.