Coca Mendoza aún no perdona el ninguneo de Matías Zaldivia a Colo Colo: "Vendió humo para quedar bien con el hincha del archirrival"

Dentro de lo que será una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, sin duda que uno de los jugadores que más ha dado qué hablar en esta previa es el defensor Matías Zaldivia, quien retornará al Estadio Monumental para enfrentarse ante sus ex compañeros.

La partida del zaguero nacionalizado chileno a la U sigue generando repercusiones y en la previa a este compromiso, un histórico del ‘Popular’ como lo es Gabriel Mendoza conversó con Radio Futuro y se manifestó ante lo que fue la salida de Zaldivia, la cual no considero de gran importancia.

“Zaldivia es un punto aparte, para mí nunca fue un gran referente, a pesar de que haya ganado los cinco campeonatos, todos sus compañeros eran extraordinarios y por algo se ganaron todos esos torneos”, comenzó señalando Mendoza.

Dando más detalles de su punto anterior, el ‘Coca’ declara que en la parte final de la estadía de Zaldivia en Colo Colo su presencia no se notaba, ya que tenían bien cubierta la zona defensiva con las distintas variantes que poseen los ‘Albos’.

Zaldivia ha sido figura en la U | Foto: Agencia Uno

“Podía suplirse con los muchachos que ya estaban o con los que llegaron, porque tenemos que pensar que con la lesión de (Emiliano) Amor salieron a reflote la falta de central o pensando en Zaldivia, pero mientras estaba bien Amor y Falcón, donde estaba Gutiérrez, no pensábamos mayormente en un jugador que lo supliera”, replicó en Radio Futuro.

Finalmente, Mendoza se refirió a lo que fue la postura que tomó el hoy zaguero de la U al negar su paso por Colo Colo, en la que lo acusó de vender humo por aquello y lanzó en que no puede renegar lo que fue su paso por los ‘Albos’.

“(Su salida) son cosas que pasan, eso es vender un poco humo para la galería y quedar bien con el hincha del archirrival o como le digo yo, los innombrables. Hay que pensar en lo que le dio Colo Colo y no desmerecer y desconocer lo que vivió en el equipo más grande de Chile”, concluyó.