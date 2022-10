Histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo se refirió al rumor de que Gabriel Costa genera interés en Universidad de Chile una vez que finalice su contrato con el Cacique, donde aseguró que le daría lo mismo porque no tiene mayor identificación con los albos.

Sorpresa causó el rumor de que Gabriel Costa genera interés en Universidad de Chile, ya que el jugador de Colo Colo termina contrato a fin de año y hasta el día de hoy es una verdadera incógnita si seguirá o no seguirá en el Cacique.

El peruano llegó a los albos bajo el alero de Mario Salas y pese a que este es su cuarto año en Colo Colo, nunca ha podido convencer del todo a los hinchas del Cacique que aún lo resisten por su intermitente presente.

Gabriel ‘Coca’ Mendoza se refirió en exclusiva con Bolavip Chile sobre un posible traspaso de Costa a la U: “Yo creo que Gabriel Costa ha sido cuestionado desde que llegó, hubo una etapa con Quinteros que fue donde mejor se le vio y futbolísticamente aportó al equipo, pero creo que no representa mayor comentario un posible traspaso a la U, él es profesional”.

Costa no convence a gran parte del hincha albo. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa línea, Mendoza complementó diciendo que “A diferencia de un jugador referente o que se haya identificado mucho con Colo Colo, pero en este caso no habría mayor comentario con que se vaya al archirrival, tampoco estaba siendo pretendido por Colo Colo y si él cree que es una buena institución para irse y le conviene, bueno. Si me dices Suazo o el Gato Lucero quemo la casa, pero creo que no hay mayor comentario”.

El Coca cree que el aporte de Costa en los albos ha sido regular: “No es tan necesario y tampoco era una pieza clave dentro del equipo a pesar de que anduvo bien en algún momento, pero no se ha identificado ni se siente muy querido por el club. Que le vaya bien porque sin duda alguna en Colo Colo hizo lo que tenía que hacer, pero no más allá que eso”, cerró.

Lo cierto es que los albos están a un empate que podría coronar a Costa como campeón junto a Colo Colo, pero su renovación o lo que sucederá en el futuro con el jugador incaico recién se verá una vez que finalice el torneo.