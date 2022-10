Tras la suspensión del Clásico Universitario que se estaba desarrollando en el Estadio Elías Figueroa Brander, la Universidad Católica y Universidad de Chilese pondrán este jueves al día de los 85 minutos restantes por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Este trascendental encuentro contará con una novedad: La Federación de Fútbol Chile decidió aceptar que ambos elencos puedan modificar sus planillas de jugadores para el encuentro que ahora se llevará a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua

Al periodista Coke Hevia no le gustó para nada esta determinación y desató su furia en el programa deportivo Pauta de Juego.

"Yo le quiero decir al hincha termo que piensa que favorece a la UC o la U ¿Saben a quiénes se metieron al bolsillo? A todos los cuartofinalistas de la Copa Chile porque la verdadera ventaja la tienen la Católica y la U, quienes hicieron lo que quisieron en este partido, mucho más la Católica por supuesto, en relación a las reglas", partió diciendo el comunicador.

Parra volverá al arco de la U tras los incidentes en Valparaíso | Foto: Agencia Uno

Agregando que "ahora juegan con los seleccionados, entonces como ya van cinco minutos ahora no les van a contar los 60 minutos me imagino porque van a estar los Sub 20 de vuelta".

ver también Tapia explica las posibles razones de la baja de rendimiento de Osorio en la U

"Los únicos que saben las reglas son los dos técnicos y el árbitro, nosotros no sabemos. Este partido es cualquier cosa", sentenció el siempre polémico Hevia.