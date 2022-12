Colo Colo mañana vuelve a los entrenamientos con miras a lo que será el estreno en la temporada 2023, donde el Cacique debutará frente a Magallanes en la Supercopa y, una semana más tarde, jugará su primer partido del Campeonato Nacional 2023 frente a Deportes Copiapó en el norte del país.

En las primeras jornadas, es muy posible que Joan Cruz no entrene con los albos ya que estará en el Sudamericano Sub 20 con la Selección Chilena, además de tener que arreglar su situación contractual con los albos.

Quien pegó el grito en el cielo por la actualidad del mediocampista de la cantera alba fue Coke Hevia, quien en Pauta de Juego avisó que “Joan Cruz todavía no sabe de su continuidad. Una de las potenciales joyitas del club no se sabe que, si está libre o no, si renueva o no. Un jugador que apareció que tiene cosas interesantes, pero que también es bueno poner los pies en la tierra”.

Cruz casi no vio actividad con Colo Colo el 2022. | Foto: Agencia UNO

Para darle un poco de contexto a la situación, el comunicador aporta diciendo que “Hoy es banca en la Sub 20, de arranque. Seguramente jugará Norambuena, Assadi, Osorio y Conelli. Ahí es donde uno dice ‘aterricémoslo’.

Hevia clama para que Cruz tenga protagonismo: “Acá en Chile pasa que se agrandan, pero bueno, mientras lo haces pedazo en la semana, le pegas un cachamal y lo retas, lo haces jugar. ¿Sabes por qué? Aún me acuerdo cuando entró contra la Católica y cambió el partido con ese pase cruzado a Parraguez”.

“Por más gil que te puedas poner, ¿por qué le quitan la posibilidad de jugar? Si quieres castigarlo, castígalo, quítale la plata, lo puteas en la semana, que los grandes lo aprieten, pero ¡déjenlo jugar!”, remató.