Coke Hevia liquida a dos jugadores de Universidad de Chile: "Lo de Ignacio Tapia no resiste más e Israel Poblete no es jugador para la U"

Universidad de Chile no puedo salir de su mal momento futbolístico y este domingo cayó en el Superclásico 192 ante Colo Colo, lo que significó la tercera derrota en línea para los de Diego López y que ahora lo tienen a solos tres unidades de la zona de descenso.

Coke Hevia habló en Pauta de Juego durante este lunes y post compromiso. El periodista analizó varios nombres que estuveron presentes en Talca enfrentando a los albos y en que destacó a Bastián Tapia pese a su expulsión y lo hecho por Cristóbal Campos.

Sin embargo, para Hevia existen dos nombres que no deberían ser parte del plantel universitario y se trata de Ignacio Tapia y también lo demostrado por Israel Poblete, ambos provenientes de Huachipato este año.

"A cuenta gotas Assadi, muy a cuenta gotas Osorio. El que sostiene toda la defensa es Bastián Tapia, que había jugado un buen partido y que se manda un condoro, gol y lo echan. Para mí es el que tendrá que crecer al lado de Nery Domínguez y no de hacerse catgo de toda la defensa", dijo Hevia.

"Lo de Ignacio Tapia no resiste más. Creo que la U tiene un juvenil que se llama Yahir Salazar, que todo indica que es un buen jugador. Listo, chao, no se justifica más. Poblete tiró un par de partidos a cuenta gota y todos saltaron a sacármelo en cara, no es jugador para la U", agregó.

Los azules cayeron en Talca ante Colo Colo por 3-1 | Foto: Agencia UNO

Por último, agregó la condición en que jugó Emmanuel Ojeda y Marcelo Morales. Por último apuntó a los dos delanteros, como son Cristián Palacios y Ronnie Fernández.

"Ojeda se notaba que estaba tocado. Campos es un buen arquero, queda claro. Marcelo Morales ataca mejor de lo que defiende. Chorri Palacios se le va el penal y se fue del partido. Ronnie Fernández hizo un golazo, que también hay que destacar, pero no participa del juego", cerró.