Héctor “Tito” Awad contó la firme sobre el caso Ignacio Tapia. El periodista conversó con Gustavo Álvarez y este le respondió a una gran interrogante que ronda en Universidad de Chile.

¿Por qué el defensa central no juega? Según reveló al programa Hablemos del Bulla, netamente por rendimiento. Aseguró que el DT no tiene castigado al zurdo de 25 años.

“Le pregunté varias cosas, sobre todo lo del Nacho Tapia. No lo encuentro bueno, pero tampoco hediondo. Me dijo: ‘Tito, rendimiento'”, comenzó indicando el reconocido hincha azul.

En dicha línea y consultado sobre la posibilidad de una eventual sanción (por omitir una lesión antes de enfrentar a la UC), lo descartó rotundamente. Por el momento, no tiene nivel para ser convocado en los azules.

“Se lo pregunté directamente. A mí me lo podría haber dicho y si me digo que no lo cuente, no lo cuento. Él me habló de rendimiento y que él jamás va a ser vengativo. No utilizó la palabra, pero no lo va a castigar por castigar”, agregó.

Tito Awad explicó la ausencia de Ignacio Tapia en Universidad de Chile.

La sorpresa de Gustavo Álvarez

A su vez, Tito Awad se refirió a la retaguardia de Universidad de Chile. En dicha línea, sorprendió con un notable detalle que le entregó el DT de los azules. ¿Cuál? La polifuncionalidad que tiene, silenciosamente, un jugador estelar.

“Siempre me dice: ‘yo igual juego con línea de tres, Tito. Es cierto que probé con (Israel) Poblete, con (Renato) Cordero, con (Emmanuel) Ojeda, pero mi tercer central es (Fabián) Hormazábal'”, lanzó.

“Ese es el tercer central de él, pero la otra vez prefirió jugar con tres centrales netos, dándole libertad a (Matías) Zaldivia para que se despegara de la zona. Él era el hombre que podía pasar las líneas y romper las de Palestino”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será ante Palestino por Copa Chile. Se disputará este lunes 9 de septiembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.