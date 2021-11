Johnny Herrera se refiere al cobro penal de Ángelo Hermosilla por falta en el área de Cristopher Barrera a Maximiliano Falcón en el compromiso que Colo Colo vence 1-0 a Deportes Melipilla en el Estadio Monumental. El exarquero acusa simulación de Peluca en el minuto 73. "¿Es broma que cobraron ese penal? No puede ser, es una vergüenza que cobre ese penal ¿Me están jodiendo la verdad? Hay una exageración absoluta", dice en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Se ganó el Óscar y le cobraron la falta más encima. No puede ser", añade con incredulidad el comentarista deportivo. "El tipo que está en el suelo se protege para que no le pegue el rodillazo en la cara, incluso así y todo, creo que le pega", añade.

Herrera asegura que "Él no se tira a trabar, se tira a interceptar la pelota". Luego lanza otra frase: "Se toma hasta el tobillo ¿Me estay huev...?", expresa sobre Falcón.

El Samurai considera que la mano de Miguel Escalona en los descuentos tampoco es penal: "Es carambola ¿Cómo te alcanzas a poner la mano en el cuerpo con el balón a un metro? Tú vas en carrera ¿Cómo haces para poner las manos atrás? La pelota iba al corner ¡No te creo!".

"¿Sabes lo que pasa? Muchas veces lo que dice el reglamento exacto es tan confuso que, valga la redundancia, lleva a confundirte, a interpretar de cualquier forma. Cómo tan poco el sentido común del árbitro, que ve que el balón va al corner, le pega en la panza, hace una carambola y después le pega en la mano", complementa.

"Para mí en esto lo que tiene que prevalecer es el criterio. Si esa pelota va al arco, perfecto, ningún problema, pero va al corner ¡Cómo va a cobrar penal! Ni en el barrio te cobran ese penal", añade.

Marcelo Muñoz en otro momento del programa menciona lo siguiente: "Consulté al mundo del arbitraje, me señalan, insisto esto es criterios. 'A Falcón no es penal'. Y pregunté por la mano y me dice 'por la prolongación de la mano, es penal. Si le pega en las piernas y sube a la mano, no es penal".

Después da a conocer otra opinión: "Me está llegando otra información desde arriba comunicados con el mundo del arbitraje. El primero sí es y el segundo no es, desde el mundo del arbitraje y lo digo muy responsable", informa el periodista.

"Dile al que te está soplando por fuera que... si ya le regalaron los dos penales, que no huev... más, si ya está", replica Herrera.