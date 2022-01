El puesto de lateral derecho en la Selección Chilena, desde hace una buena cantidad de años, pareciera que es de Mauricio Isla y, por mucho que pasen los años, ningún jugador ha mostrado un nivel similar al del Huaso como para arrebatarle el puesto.

En la última gira por Norteamérica, Martín Lasarte probó con Jeyson Rojas desde el arranque en ese puesto, en una nómina que estuvo plagada de jugadores del medio local y un par de excepciones que jugaban en México.

Guillermo Soto, por el momento lateral derecho de Palestino y que tiene buenas opciones de partir a Huracán de Argentina según confesó él mismo, habló en De Fútbol se Habla Así de DIRECTV Sports sobre el puesto de La Roja y dejó en claro manifiesto sus intenciones de quedarse con esa posición.

“Espero ser yo el reemplazante de Mauricio Isla en la Selección Chilena. Me parece que en ese puesto el nivel es muy parejo”, dijo sobre las opciones a quedarse con el puesto del jugador del Flamengo cuando ya no esté.

Eso sí, Soto reconoce que, incluso en el medio local, hay una competencia fuerte en esa posición: “El mejor lateral derecho del torneo es el ‘Chapa’ Fuenzalida. Me encanta cómo maneja el puesto, respeto mucho su juego. Me llamó también la atención este torneo Byron Nieto, y me pone contento que Óscar Opazo haya recuperado su nivel”, aseguró.

Lo concreto es que, si Soto quiere ganarse el puesto de Mauricio Isla, primero tendría que entrar en las citaciones de Lasarte. La única citación en la que estuvo fue en una gira de amistosos de La Roja ante Argentina y Honduras el 2019, en donde estuvo en la banca, pero no ingresó. Antes que él, aparecen jugadores como Óscar Opazo y los juveniles albos Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez que ya han visto minutos de manera oficial con Chile.