Cobreloa está teniendo una segunda rueda de excelente rendimiento en la Primera B, la que actualmente la tiene a seis puntos del líder Magallanes y con serias intenciones de arrebatarle el título a un equipo que, en un momento, parecía imbatible.

Uno de los bastiones de la campaña del conjunto nortino es Jorge Espejo, crack de los loínos cuyas buenas participaciones le han valido incluso ser seguido por Colo Colo para la próxima temporada 2023 del Cacique.

En conversación con un portal de noticas y recogidas por Deportes 13, Espejo aseguró que “Me he sentido muy bien en el tema de rendimiento, creo que es muy importante para mí, estoy en una edad donde quiero aspirar a muchas cosas más y si sigo haciendo las cosas bien se me pueden abrir muchas puertas. Estoy enfocado en subir, en campeonar con Cobreloa, subir a Primera División y quién sabe el día de mañana”.

Desde 2016 que no se ven las caras albos y zorros. | Foto: Agencia UNO

La figura de los loínos no quedó indiferente a que su nombre esté en la carpeta de Daniel Morón: “Me mandaron mucho la entrevista que había hecho Daniel Morón, en que aparecía que yo estaba en carpeta. Pero yo no he recibido nada, yo me enteré por las Redes Sociales. Por el momento no se han comunicado conmigo, yo estoy aquí enfocado con Cobreloa”.

Espejo sabe que Colo Colo son ligas mayores y no lo esconde: “Me hace sentir bien, por el tema que vengo haciendo las coas bien, pero creo Cobreloa estando en Primera también es una vitrina, porque es el cuarto más grande (…) No te niego que es una linda opción, seduce el tema de Colo Colo que es el con más títulos del fútbol chileno”.

En el cierre, el jugador nortino revivió un viejo clásico entre albos y zorros: “Sí, es un clásico Cobreloa y Colo Colo, independiente de los años que no se han enfrentado, de los años que hemos estado en la B. Aquí en Calama la mayoría son anticolocolinos. Yo creo que el otro año lo más probable es que se de ese clásico”, remató.