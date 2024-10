Chuflinga sugiere al Cacique centrarse en lo propio y no calentarse la cabeza pensando en lo que puede hacer Universidad de Chile.

Colo Colo yUniversidad de Chile se disputan el título del Campeonato Nacional 2024. Los Albos son segundos con 51 puntos, a cuatro de los Azules, pero con dos partidos menos. El histórico del Cacique, Leonel Herrera Rojas, aconseja concentrarse en lo propio y no preocuparse del equipo de Gustavo Álvarez.

“Lo importante es seguir ganando y punto, olvidarse de la U. Si nos acordamos solamente de ganar nosotros y nos mentalizamos en eso, ganando todos los partidos somos campeones igual”, señaló Chuflinga en diálogo con BOLAVIP.

El integrante del histórico Colo Colo 1973, asegura que el equipo no debe estrenarse en mirar al otro aspirante al título: “Si nos empezamos a preocupar de la U, que empate o que pierda, es para calentarse la cabeza nomás. Son ellos los que se tienen que calentar la cabeza y no nosotros”.

Herrera también se refiere a la encrucijada que enfrenta Carlos Palacios respecto a Colo Colo y la Selección Chilena. “Tiene la gran posibilidad de ser campeón con Colo Colo y no hacer un buen campeonato con la Selección. Se debe dar cuenta que la cosa no anda bien. Para cualquier jugador podría ser mucho mejor y más esperanzador conseguir un título, él que no lo ha conseguido nunca, debe estar deseando el momento para ser campeón”.

Los Albos esperan el encuentro ante Audax Italiano de este domingo a las 20:00 en el estadio Monumental por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2024.

¿Cuáles son los partidos que Colo Colo tiene pendiente?

Los dirigidos por Jorge Almirón tienen pendiente el compromiso ante Huachipato por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024. Aquel encuentro se jugará el domingo 13 de octubre a las 12:00 en el estadio CAP.

Después, el equipo Albo jugará el partido ante Unión La Calera por la jornada 15. Ese compromiso se realizará el miércoles 16 de octubre en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.