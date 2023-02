Cris Martínez es uno de los referentes que tiene la versión 2023 de Huachipato que marcha a tranco firme en la parte alta del Campeonato Nacional 2023 y que el próximo lunes buscará reafirmar su postura frente a O’Higgins.

El cuadro acerero debutó con un triunfazo ante Universidad de Chile en la primera fecha y después hizo lo mismo ante Cobresal en Talcahuano, logrando de momento un puntaje perfecto en la competencia local.

“Hicimos un comienzo muy bueno, cada día agarramos más confianza. Estamos muy contentos por el rendimiento de todos y ojalá este lunes ratifiquemos con un triunfo”, dijo en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, Cris Martínez.

Católica se interesó en Martínez, confesó él mismo. | Foto: Agencia UNO

El gran juego que ha tenido el paraguayo de nacimiento incluso llamó la atención de un club grande de Chile, según confesó el mismo jugador con el señalado medio.

“Con Universidad Católica hubo un sondeo cuando estaba en México, pero como no era chileno, no se pudo dar, no me salía aún la nacionalidad. De todas formas, solo fue un acercamiento, nada más”, reveló.

Ahora, Martínez se enfoca solamente en lo que será su estadía en Huachipato y en el duro compromiso que tendrán el lunes frente a los celestes que vienen de propinarle una goleada a Colo Colo de 5-1.