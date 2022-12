Universidad Católica ya comienza a armarse para lo que será la temporada 2023, en la que los directivos del conjunto ‘Cruzado’ se la jugaron con todo para conseguir el retorno anticipado del atacante Alexander Aravena, la que fue oficializada durante esta semana tras la explícita solicitud de Ariel Holan.

Tras la vuelta del ex atacante de Ñublense, el periodista Cristián Arcos tuvo palabras en Radio ADN a lo que es este primer refuerzo para la UC pensando en el 2023, el que cataloga como un gran jugador para integrarse al plantel de la Universidad Católica, el cual espera que puedan llevar de buena forma para que pueda rendir.

“Yo creo que el Monito Aravena es un muy buen jugador, creo que le hizo muy bien el paso por Ñublense, me parece que está en proceso de, si piensan que va entrar y va hacer 25 goles en el año, están mal. Tiene que ir de a poco”, partió señalando Arcos.

Ahondando en lo que fue su paso por Ñublense de Chillán, el comunicador fue muy claro en explicar de que la experiencia del ‘Monito’ en el equipo de Jaime García le sirvió en demasía para ir mostrando sus grandes armas en el fútbol chileno e ir obteniendo una gran regularidad, la que le permitió ser uno de los jugadores más destacados en su posición en el 2022.

Aravena tuvo una gran temporada en Ñublense | Foto: Agencia Uno

“Hoy es un jugador más formado del que era hace un año a todo nivel, le pegaron más patadas, hizo una mayor cantidad de goles, le resultaron algunas cosas y otras no y en término de condiciones, a mí me gusta mucho monito Aravena, porque me gusta mucho este tipo de delanteros”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Arcos expresó su gran debilidad futbolística que tiene por la clase de jugadores como Alexander Aravena, en la que considera que atacantes con sus condiciones cada vez van quedando menos en el fútbol.

“Cada vez hay menos de estos delanteros que cuando están complicados, te meten un regate o una gambeta, no es que mire en menos la potencia, pero no es solo el delantero potente, fuerte o fornido. Extraño ese delantero que te mete una gambeta, que se hace un autopase, de esos hay poquitos y Aravena tiene esas características”, cerró.