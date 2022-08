Las polémicas declaraciones de Alexis Sánchez en su llegada al Olympique de Marsella han dejado más de alguna polémica. El delantero nacional dio a conocer su malestar respecto a que en Chile no existe mucho respeto y cariño por los ídolos, a comparación de Europa y donde destacó el recibimiento en su llegada por los hinchas franceses.

Es producto de esta situación que en los programas deportivos de debate se discutió este tema en más de una oportunidad. Fue el caso que se vivió en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, en la cual el comunicador deportivo Cristián Basaure no escapó de expresar su opinión al respecto de este tema puntualmente.

“¿Sabes qué? Bueno, lo primero es no anular lo que dice la otra persona porque él tiene el derecho a decir lo que quiera. En ese sentido, si lo dice es porque lo siente. Habría que ver y preguntarle específicamente a que se refiere porque cada uno, yo creo que independiente de eso, habría que decir desde las redes sociales, la prensa, desde el hincha y después cada uno hacerse cargo”.

Pero eso no fue todo, debido a que también profundizó al respecto. “Yo lo único que digo es que no son buenas las generalidades, a mí no me gusta ni en la vida porque uno los mete en el mismo saco, pero si lo sientes es por algo. Después uno puede estar de acuerdo o no que lo sienta. Yo creo que en general, él es un ídolo de la gente, después debe haber recibido críticas como cuando contra Paraguay se dijo que estaba preocupado del contrato, que en el Manchester no jugó por x motivo”.

Alexis Sánchez vivió este miércoles su primer entrenamientos en el Olympique de Marsella. (Foto: @OM_Officiel)

Es en esta misma línea en la cual el exfutbolista apuntó que “Pero eso es la crítica que puede recibir cualquier jugador de élite y en ese sentido algún comunicador, para no decir periodista o futbolista, fue crítico en algún momento y a él le dolió, y cada uno se hará cargo de sus palabras”.

Además, señaló que “No se trata de criticar o no, me parece que la forma es súper importante. Yo puedo decir ‘El futbolista no ha rendido por esto, por esto y por lo otro o también decir el jugador es un desastre, no le ha ganado a nadie, le queda grande la camiseta’ y para mí eso es una ofensa, pero es una forma distinta de quizás decir lo mismo”.

No obstante, se tomó el tiempo para profundizar al respecto de esta situación en la cual agregó que “Aparte es muy amplio el espectro que te llegan de las críticas hoy en día como futbolista porque hay redes sociales, medios escritos, televisión, radio. Dos medios de treinta, un periodista o dos, o tres específicos dentro de un medio, yo creo que el error dentro del mensaje y lo digo en la comunicación fue haber generalizado”.

Finalmente, sentenció todo señalando que “Pero después insisto, el que lo haya criticado ofensivamente se hará cargo y el que no, no porque todos entendemos que si te juegas mal va a ver crítica, si tu juegas bien va a ver elogios”.