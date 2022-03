Universidad Católica está atravesando, probablemente, el peor momento desde que iniciara su racha de campeonatos ganados en 2018. El conjunto cruzado acumula 4 derrotas de forma consecutiva, no se encuentra dentro de la cancha y ya está a siete puntos del líder del Campeonato Nacional 2022: Cobresal.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, analizó el delicado momento cruzado en la señal televisiva: “Indudablemente uno dice cuando sales cuatro veces campeón, las cosas se están haciendo medianamente bien, dentro de la estructura de Católica o el comportamiento a nivel de cancha, pero desde la llegada de Orellana se han traído siete futbolistas y, de esos siete, solo está jugando Nehuén Paz y te diría que está jugando por una situación circunstancial porque no está Lanaro ni Ampuero”.

El comunicador amplió el abanico incluyendo a Fabián Orellana en el baile, diciendo que“En los partidos que Católica va perdiendo, no juega. Está citado casi por una obligación, pero no por convicción del entrenador. Si no juega ahora cuando va perdiendo, cuándo va a jugar”.

“Me llama la atención que, después de cuatro derrotas, tu tienes que mover algo. No puedes salir jugando igual o esperando la misma respuesta de los jugadores y es ahí donde yo sostengo que se le acabó el vuelo o esa velocidad crucero con la que agarró Paulucci el equipo el año pasado. Más parecía una presión e los jugadores sacar urgentemente a Poyet para recuperar en parte la memoria, pero aquí ya no hay memoria, no hay trabajo que sostenga esa memoria”, complementó Caamaño.

El periodista sostiene que el momento del DT cruzado es delicado: “Paulucci tiene dos posibilidades: Está a ras de piso, Católica no está volando ni navegando por aguas tranquilas. O despega de acuerdo a su idea, su libro, su manejo o todo el libreto que tenga en su interior o le quedó grande el puesto. No siempre iba a tener esa posibilidad de ganar muchos partidos, perder el principal con Colo Colo, que viniera todo el tema Covid-19, se distrajera Colo Colo y terminara siendo campeón”.

En el cierre, advierte que la Copa Libertadores podría ser un detonante: “Hoy, Paulucci está en medio de una telaraña compleja, no es para muchos el indicado de dirigir de este plantel y todavía viene esa parte de Copa Libertadores que puede ser un golpe tan duro como el que esta viviendo en el torneo local”.