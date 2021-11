Se ha hablado mucho sobre el polémico penal que no se sancionó en el Clásico Universitario entre la Universidad Católica y Universidad de Chile. Una instancia por la cual se vivió aquella jugada que involucra a Sebastián Pérez y Nahuel Luján en un balón dentro del área, el cual terminaría disputándose con el con el tiro de esquina para los azules.

No obstante, los rumores en su debido momento apuntaron a que Javier Castrilli habría hecho un juicio en el camarín del cuadro visitante, expresando a más de algún futbolistas que, para él, habría que haber sancionado la pena máxima de la competencia deportiva.

Fue en esta parte donde el periodista Cristián Caamaño, durante el programa de Deportes en Agricultura, que el ente rector del arbitraje del fútbol chileno debería salir a declarar y aclarar, ya sea a favor o en contra, de lo que se ha especulado al respecto con sus declaraciones.

“Una situación puntual que yo reclamé con el mandato de Jorge Osorio y que no dejaré pasar ahora con Castrilli. Han pasado 24 horas de la hora del penal y Javier Castrilli todavía no sale a declarar, cómo si salió al momento de las expulsiones de Católica de Lanaro y Zampedri ante Santiago Wanderers”.

Además, agregó que “Aquí es una situación tanto o más grave porque aquí se está poniendo a prueba sus dichos que salieron a la opinión pública mediante Cristián Romero, que lo dijo públicamente que Castrilli le reconoció que era penal. Así cómo salió a defender el actuar de Tobar a propósito de una exageración del jugador de Wanderers, estaría bueno que Castrilli tuviera las cosas bien puesta y salga a dar la cara en este momento”.

No quedó todo ahí, debido a que además contempló que “Al menos para desmentir o ratificar lo dicho por Romero. ¿Por qué? ¿Acaso Castrilli va a salir va a salir a declarar cada vez que un presidente salga a reclamar como aquella vez que lo hizo Juan Tagle? Yo ahora no vi diciendo a Juan Tagle que fue favorecido por un cobro, por eso cuando te perjudican, reclamas, y cuando te favorecen, te quedas piola”.

Finalmente, el comunicador sentenció que “Lamentablemente los dirigente de Universidad de Chile no existen, no dan la cara, entonces no pueden salir a declarar públicamente. Señor Castrilli, sale a hablar en todas o no habla en ninguna, pero para hacerse famoso mediáticamente con ese tipo de cosas, me parece que no es el camino”.