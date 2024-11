El periodista cuestionó duramente al DT de la Selección Chilena. Todo indica que el volante será capitán y eso no le gustó para nada.

No se guardó nada

Cristián Caamaño no se tomó para nada bien las declaraciones de Ricardo Gareca sobre la posible capitanía de Arturo Vidal en la Selección Chilena. El periodista se lanzó contra el entrenador.

En los micrófonos de Radio Agricultura, descargó todas sus críticas contra una decisión que es inminente para el duelo entre La Roja y Perú. A pesar de sus conflictos con el DT, el volante de 37 años portaría la jineta.

“Una pésima señal. Ya el hecho de que lo haya convocado es una pésima señal. Una falta de autoridad absoluta de Gareca, independiente de si es el mejor o el peor jugador de la historia del fútbol chileno”, comenzó señalando Caamaño.

“Eso no puede servir de parámetro para dejar de lado las faltas de respeto. Un jugador que por declaraciones pedía que se te echara. Comentaba tu partido y te ridiculizaba, diciendo que no trabajas pelotas detenidas”, agregó.

En dicha línea, siguió enumerando los problemas que generó el futbolista. No discute la calidad del bicampeón de América, la problemática es otra: las declaraciones del propio Vidal mientras no era citado por el Tigre.

“Que prácticamente eras un neófito, que estabas desprestigiando al fútbol chileno y que a una semana de la convocatoria estaba protagonizando un acto de indisciplina. Cómete la convocatoria, pero no puedes designarlo capitán”, lanzó.

“Yo ya tuve un episodio con respecto a la capitanía, con la liviandad de la que se le entregaba la capitanía. Aquí, insisto, no puedes entregarle la capitanía a alguien que te faltó el respeto”, destacó.

Finalmente, afirmó: “Nadie discute la carrera de Vidal (…) No hubo jugador y difícilmente habrá hasta que me muera, que tenga la carrera de Vidal, pero eso no puede permitir que se le perdone todo”.

Cuándo juega la Selección Chilena

El duelo entre La Roja y Perú está pactado para este viernes 15 de noviembre. Se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Lima.