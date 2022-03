En el día de ayer, Luis Roggiero salió al paso del mal momento en Universidad de Chile y dio una extensa conferencia de prensa en donde abordó temas tácticos del equipo y otros más dirigenciales como lo fue la conformación del plantel para la temporada 2022.

Lo concreto es que la U en cinco fechas del Campeonato Nacional 2022, exhibe dos victorias y tres derrotas con un nivel de juego que deja mucho que desear para las expectativas que se tenían y para el paladar del hincha universitario.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, se refirió en el programa a la conferencia de Roggiero y abrió con todo: “¿Este fue el mercado el Manchester City, del Liverpool, del Chelsea? Le ofreció 1.100.000 dólares a Rosario Central y le rechazaron la oferta y termina trayendo a un jugador gratis del futbol uruguayo, plata había”.

Bajo esa misma línea, Caamaño argumenta que “Desde el momento en que tú gastas 800.000 dólares en un delantero como Palacios, hay plata. En el momento en que tú gastas más de un millón de dólares en porcentajes de Tapia y Poblete, hay plata”, dijo.

“Católica pagó 250.000 dólares por el préstamo de Zampedri, no es una gran inversión. ¿Cuánto pagó Colo Colo por Lucero? Casi jugador gratis. Mi critica no va a los delanteros, sino que a los jugadores que trajo invirtiendo dinero como Tapia o Poblete. ¿Qué necesitaba la U? Un buen central, no traes a dos volantes centrales y ninguno de los dos para ser titular, malísimo los dos”, siguió con el ventilador el comunicador.

Caamaño recordó la frustrada llegada de Ojeda y Lértora a los azules para ejemplificar el mal trabajo de Roggiero, según él: “Fuiste a buscar un jugador titular como Ojeda de Rosario Central por 1.1 millones de dólares y no te aceptaron la oferta, pero anda con ese millón a buscar a un jugador de características similares a Ojeda y no cualquiera a la rápida como Brun que no tiene nada que ver con el perfil de Ojeda y Lértora y lo traen gratis”.

Las aguas están agitadas en el conjunto azul por el presente del equipo y la conformación del plantel, algo que Caamaño, en el cierre, volvió a golpear: “La U tenía dinero para invertir y lo invirtió pésimo porque no puedes gastarte más de un millón de dólares en Tapia y Poblete, jugadores del montón del mercado chileno”, remató.