Cristián Caamaño no tuvo filtro para hablar de la derrota de Universidad de Chile ante Huachipato, en donde repasó a Mauricio Pellegrino por no haber mostrado nada y asegura que la U es un equipo con crisis terminal.

El año oficial de Universidad de Chile comenzó de la peor manera posible con una derrota en condición de local ante Huachipato y con un marcador que hizo justicia a lo que sucedió dentro de la pésima cancha del Santa Laura; 3-1 para los acereros.

La ilusión de la U de cambiar la cara de los últimos años desde el primer partido se quedó solamente en eso, una ilusión. La realidad es que el cuadro de Mauricio Pellegrino no mostró absolutamente nada y dejó a los hinchas lleno de dudas de cara a lo que se viene.

“Creo que la U no puede correr si no sabe caminar y los errores defensivos de la U volvieron a presentarse de manera grosera. Es un equipo con una crisis terminal, independiente si estuvieron o no el año pasado”, advirtió con la artillería pesada Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Caamaño apuntó a la zaga azul. | Foto: Agencia UNO

El comunicador complementa su idea diciendo que “Es un tema ya de cabeza. El que se pone la camiseta se contagia con lo que arrastra el equipo. La U tiene que ser un equipo sólido defensivamente y es un flan en la defensa”.

“La defensa no tenía un orden y el lado de Nery Domínguez fue un pasadizo, fue responsable de los dos primeros goles de Huachipato y me parece que, si la U quiere tener una solidez defensiva, tiene que definir a sus centrales y si Nery Domínguez es o no central porque formalmente es volante central”, dijo sobre los ripios defensivo que mostró el cuadro universitario ante Huachipato.

En el cierre, repasa a Pellegrino: “Si la U quería mostrar algo con o sin balón, no mostró nada. Démosle que la cancha jugó una mala pasada, pero uno veía que Huachipato te presionaba y la U no. ¿Dónde está el sello de Pellegrino? Primero vamos viendo qué quiere mostrar, y no mostró nada. Parecía un partido de los 80 de la U en el viejo Santa Laura”, remató.