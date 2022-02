Tras el partido que enfrentó a Colo Colo contra Deportes La Serena, en la segunda fecha del campeonato nacional, el estratega del Cacique, Gustavo Quinteros dejó en claro posterior al encuentro que les está faltando el último pase.

El estratega luchó con su solicitud de pedir un refuerzo más para los Albos y esto fue en vano, ya que el Cacique se retiró del mercado de fichajes según indicó su gerente deportivo, Daniel Morón quien dijo que el plantel estaba cerrado.

Ante esta problemática que tiene el DT de los Albos, el entrenador nacional, Cristian Leiva dialogó con Dale Albo y dio a conocer de qué Quinteros si tiene a ese asistidor que busca y es el joven volante Joan Cruz, a quien le pone todas sus fichas.

"Joan es un maestro, es un crack. Lo conozco desde muy pequeño, es un mago, tiene muchas cosas que nadie más tiene. Cuando le den la oportunidad no la soltará. Tiene categoría y yo confié en él con un año menos en un Mundial Sub 17", indicó el ex estratega de Deportes Iquique.

El Flaco Leiva, como es conocido, comentó que, tras conocer al jugador en categorías menores con la selección chilena, siempre ha tenido las condiciones de jugador distinto y espera Joan pueda ser figura en el Cacique.

"Nunca me hizo dudar, tiene una categoría que no muchos jugadores tienen. Va a ser el jugador que nosotros esperamos y ojalá Colo Colo lo pueda aprovechar. Es un chico muy querible, es súper callado y aplicado. Hay que generarle esa confianza para sacarle el talento. El profe le dará su oportunidad y él se la ganará con su talento", cerró el Flaco.

Joan Cruz no ha visto minutos durante esta temporada 2022 con el Cacique y tendrá que pelear por tener su oportunidad en el plantel que comanda Gustavo Quinteros.