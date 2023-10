Ex espía de Jorge Sampaoli y su casi llegada como DT a la Universidad de Chile: “Hay que tener paciencia”

La Universidad de Chile tuvo en la carpeta a Cristián Leiva para tomar las riendas del equipo estudiantil hace algunos años. Al menos, así lo hizo saber hoy el ex capitán del Romántico Viajero, Johnny Herrera, en el panel de “Todos Somos Técnicos” en el diálogo con el ex espía de Jorge Sampaoli en la Selección Chilena.

Herrera forjó una amistad infranqueable con el Flaco Leiva en la Selección Chilena y el Samurai Azul lanzó la bomba al ex DT de Deportes Iquique, donde reveló que hubo “algo” que le impidió la llegada al ex zaguero formado en la U.

“¿Cómo estás, Flaquito? Nos conocemos hace muchos años. ¿Tú estai claro que estuviste a punto de llegar a la U, verdad? ¿Qué dio la venia el directorio y que estabas absolutamente listo y te bajó una nube extraña y qué por eso no pudiste llegar?, dijo Herrera a lo que Leiva indicó primeramente que “sí”.

Posteriomente, Leiva detalló más sobre la situación comentando que “yo hoy digo hay que tener paciencia. La situación es una realidad. A mí me ha costado bastante el tema, porque yo no tengo representante. Estuve 10 años en la Selección y nunca necesité un representante”.

Cristián Leiva reconoció que estuvo cerca de llegar a

El Flaco, con paso también en La Roja Sub 15 y Sub 17, sabe que el no tener un agente repercute a la hora de llevar a cabo una negociación y que eso podría haber truncado su fichaje en la U como DT. “Cuando fui a Iquique, tampoco tenía representante. Hoy día, el sistema es eso, el sistema se mueve así y hay que esperar”, indicó.

Paciencia total

Leiva sabe de sus virtudes como técnico y narra que de haber llegado a la U su propuesta es la misma que tuvo en su paso por Iquique y que, por sobre todo, su misión es sacar el mejor rendimiento del plantel.

“Tengo mis condiciones super claras, la gente que me conoció y tú Johnny que me conociste en la Selección, siempre he sido un técnico dispuesto a trabajar, a tener un consenso, a que el jugador sea el eje central, potenciarlo y después la forma de jugar”, manifestó.

El Flaco, quien también trabajó con Sampaoli espiando a otras selecciones, argumentó que su manual de juego es uno solo y que se toma con mesura un posible fichaje como entrenador de la U o de otro elenco en el fútbol chileno.

“Vieron al Iquique que dirigí en Primera División, que siempre fue al frente, que fue buscando ser protagonista con la pelota. Voy a esperar mi oportunidad y cuando venga ese equipo voy a hacerlo de buena forma“, terminó Leiva.