En las últimas semanas ha aparecido un rumor que llamó la atención de varias personas ligadas al fútbol. Y es que el zaguero central y lateral izquierdo Cristian Riquelme, de 18 años, ha comenzado a sonar en River Plate de Argentina como posible refuerzo de cara a la próxima temporada.

El actual jugador de Everton de Viña del Mar participó en los últimos tres compromisos del Campeonato Nacional con buenas actuaciones y fue parte de la Selección Chilena Sub-17, en la cual jugó el Sudamericano en Perú y disputó el Mundial de dicha categoría en Brasil.

Fue el mismo jugador que habló con el medio deportivo AS Chile sobre la posibilidad de llegar a uno de los equipos más importantes de Sudamérica y ser dirigido por el mismísimo Marcelo "Muñeco" Gallardo.

"Me lo tomo con calma, últimamente solo estuve enfocado en los tres partidos que quedaban de campeonato para poder ser un aporte e intentar en cerrar bien el año. Hasta ahora no sé nada, son solo rumores, pero claro que me gustaría", aseveró Riquelme.

"Creo que lo he hecho bien en estos partidos que me tocó jugar, la oportunidad se me dio y traté de aprovecharla. Sin duda me queda mucho que aprender y mejorar, esto recién está comenzando", agregó.

"Uno de mis objetivos es poder seguir sumando minutos en Primera, ojalá más minutos que len este torneo. A nivel grupal quiero clasificar a alguna copa internacional, tratar de quedar lo más arriba en la tabla y, por qué no, obtener el primer lugar", complementó.

Finalmente, fue consultado acerca de sus compañeros con los cuales compartió camarín en dichos torneos sudamericanos: Vicente Pizarro, Daniel y Bruno Gutiérrez, Gonzalo Tapia, entre otros."Me alegro mucho que estén jugando y que lo hagan de buena forma, uno se pone contento cuando a un compañero le está yendo bien y más con ellos que pudimos disputar un Mundial", cerró.