Daniel Schapira alzó la voz por el nombramiento de Cecilia Pérez en el directorio de Azul Azul -S.A que maneja los destinos de Universidad de Chile- asegurando que, políticamente, no es el momento para un nombramiento de esa magnitud y dice que Clark no tiene idea de fútbol.

Daniel Schapira dice que "no es el minuto para tal nombramiento" sobre Cecilia Pérez y liquida a Michael Clark: "No sabe de fútbol"

Las aguas se movieron en Azul Azul esta semana, en donde quedó ratificada la continuidad de Michael Clark a la cabeza de la concesionaria azul y la sorpresiva llegada de Cecilia Pérez a la vicepresidencia del directorio azul, lo cual generó reacciones adversas en los hinchas y en ex miembros del directorio azul.

Daniel Schapira, segundo mayor accionista de Azul Azul, sacó la voz con el diario El Mercurio y habló largo y tendido sobre la designación de la ex ministra Pérez en el directorio y las divisiones que hay ahora en la concesionaria azul.

“Claramente ahora se formaron dos bloques. Uno con los siete directores de Sartor y otro con los dos directores de la universidad y los dos de nosotros, José Joaquín Laso y Juan Pablo Pavez. Queremos ser una oposición constructiva, ante un manejo que tiene que escuchar al resto para mejorar el panorama institucional y deportivo que es muy preocupante”, comenzó diciendo Schapira.

Consultado por el nombramiento de Pérez en el directorio, Schapira no se guardó nada y aseguró que “No tengo nada en contra de ella. Es reconocida hincha azul, en todo caso, y me parece que es cercana a Cristián Aubert y debe serlo también con la gente de Sartor, pero creo que hoy políticamente no es el minuto para tal nombramiento y menos como vicepresidenta”.

Schapira apela a las situaciones que ha vivido el país en el último tiempo para tener más “tino” para estas designaciones: “Hay que darse cuenta de cuál es el ambiente que existe en Chile y creo que esto va absolutamente en contra de lo que está pasando en el país. Ojalá sea un aporte en el sentido de sus conexiones, de sus contactos y de su innegable manejo político para que eso permita acercarnos a lo que todos queremos, que es conseguir un terreno para construir un estadio para la U”.

En el cierre, Schapira le pegó fuerte y duro a Clark, presidente de Azul Azul, diciendo que “Siento que Clark no sabe de fútbol, no es futbolizado. Sabrá de gestión de empresas, pero de fútbol, nada”, remató.