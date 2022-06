Dante Poli no cree que haya una remontada histórica de Universidad Católica: "Colo Colo no dará las ventajas del año pasado"

Colo Colo cedió importante terreno en la lucha por el trofeo de campeones en la competencia del año pasado. Los albos perdieron el título en las dos últimas fechas, las cuales fueron aprovechadas por Universidad Católica que terminó consagrándose en el fútbol chileno y consiguiendo un histórico tetracampeonato.

El comunicador Dante Poli en medio del programa ESPN Chile le metió las fichas a Colo Colo y descarta que pueda existir una remontada histórica de Universidad Católica donde pelearon por el campeonato, señalando que no darán las mismas ventajas que tuvieron el año pasado y que sufrieron con los casos positivos de coronavirus.

“Te iba a decir incluso como argumento en contra de esta posible remontada histórica que Colo Colo lo veo muy bien, muy firme, muy sólido. Siento que más allá de su irregularidad en los segundos tiempos que la hemos analizado en algunos tiempos que no lo puede sostener, es uno de esos equipos que corre con una gran ventaja”.

Pero eso no fue todo, debido a que apuntó que “Pero justamente el año pasado, con Colo Colo uno pensaba lo mismo incluso cuando le gana a la Universidad Católica en el Monumental y marca la diferencia futbolística y en números, que pensábamos que era imposible que se revirtiera y que se terminó haciendo”.

Además, el exfutbolista fue enfático en señalar que este año el tranco de Colo Colo va a ser difícil para los demás clubes de poder igualar en lo futbolístico al club que lidera Gustavo Quinteros.

“Yo desde la objetividad y desde lo que he visto, lo que hemos analizado y más allá de la llegada de Holan (Ariel) que es una buena noticia para el equipo por su trabajo, su metodología y por cómo les saca rendimiento a sus jugadores, a mí me parece que el tranco de Colo Colo va a ser difícil en este año que se pueda equilibrar, más allá de un buen rendimiento o que pueda crecer futbolísticamente el equipo de Holan, me parece que Colo Colo no va a dar las ventajas del año pasado”.