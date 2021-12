Universidad Católica confirmó este martes tres nuevas renovaciones del plantel para la próxima temporada. Se trata de la continuidad de Alfonso Parot, Germán Lanaro y Luciano Aued quienes seguirán defendiendo la camiseta cruzada para los importantes desafíos que tendrán que afrontar en el año siguiente.

Instancia por la cual aún se tiene en incertidumbre lo que será el futuro de Diego Buonanotte al respecto, considerando que el futbolista nacionalizado chileno no ha renovado contrato con los cruzados, por lo cual también se espera por su continuidad.

El analista deportivo Dante Poli expresó durante el programa de ESPN F90 Chile que no ve con buenos ojos la opción de que el enano pueda renovar como jugador cruzado para la próxima temporada, teniendo en cuenta las bajas en el sueldo que ha tenido al momento de extender el vínculo.

“Buonanotte lo entrevistamos en los últimos meses y él siempre desde sus respuestas, con el cariño, sobre todo, reactivando su momento con Paulucci después de haberla pasado más mal con Poyet y él reconoce que con el último técnico, alguien lo reencantó, que le volvió a dar un poquito de vida”.

Sobre esta misma opinión, el exfutbolista agregó que “Él siempre fue super pesimista en esta renovación con Católica, siempre cuando termina que está celebrando con Católica, que tetracampeón, es uno de los más campeón e los últimos años, la hinchada lo adora, lo quiere y lo querría ver en el plantel”.

No obstante, fue claro en destacar que “Pero él era aséptico en saber que la oferta y la propuesta que le iba a llegar no iba a ser suficiente. No creo que sea un escenario tan extraño para él y que lo sorprenda, y que para mí lo va a hacer, no continuando en Universidad Católica”, sentenció.